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В России
Опубликовано 28 марта 2024, 15:56
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Российские ученые предложили безопасный пигмент для татуировок

На основе биоминерала апатита с ионами марганца
В Нижегородском Университете Лобачевского сообщили, что ученые вуза разработали безопасный и нетоксичный пигмент для татуировок на основе биоминерала апатита с ионами марганца. Это стало возможным после запрета использования опасных ингредиентов в тату-чернилах, проведенного Европейской комиссией Tattoo-REACH.

Синтезированный пигмент обладает небесно-голубым оттенком и может использоваться для татуировок, а также для окрашивания костного цемента. Ученые провели эксперименты, показав, что апатит с ионами марганца не является токсичным, что открывает путь для его использования в безопасных пигментах для татуировок.

По словам авторов исследования, пигмент уже протестирован на искусственной коже, однако требуется дальнейшая работа по усовершенствованию его технологии синтеза и размера частиц для создания более однородного цветового следа.

Исследование проведено в лаборатории химии природных соединений и их синтетических аналогов Нижегородского Университета Лобачевского при участии ученых из физического факультета ННГУ и Приволжского исследовательского медицинского университета.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#цвет
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#Тату