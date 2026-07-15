В России
Опубликовано 15 июля 2026, 19:34
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Российские ученые предложили делать биодобавки из отходов виноделия

Метод сохраняет полезные вещества
Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) совместно с коллегами из Бангладеш разработали способ подготовки виноградной выжимки для дальнейшего использования в производстве продуктов питания и биологически активных добавок.
Российские ученые предложили делать биодобавки из отходов виноделия

© Ferra.ru

Виноградная выжимка, состоящая из кожицы, стеблей и косточек, составляет 20−25% массы исходного сырья. Из-за влажности 50−60% она быстро портится, поэтому ученые сосредоточились на безопасной дегидратации материала.

Эксперименты показали, что при сушке в конвекционной печи оптимальная температура составляет от 45 до 60 градусов Цельсия. Такой режим помогает сохранить фенольные соединения, включая кофейную кислоту и катехины. При более высокой температуре их количество уменьшается. Использование распространенных конвекционных печей делает метод пригодным для широкого внедрения.

Результаты работы опубликованы в журнале «Waste and Biomass Valorization».

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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