Российские ученые предложили делать биодобавки из отходов виноделия

Виноградная выжимка, состоящая из кожицы, стеблей и косточек, составляет 20−25% массы исходного сырья. Из-за влажности 50−60% она быстро портится, поэтому ученые сосредоточились на безопасной дегидратации материала.

Эксперименты показали, что при сушке в конвекционной печи оптимальная температура составляет от 45 до 60 градусов Цельсия. Такой режим помогает сохранить фенольные соединения, включая кофейную кислоту и катехины. При более высокой температуре их количество уменьшается. Использование распространенных конвекционных печей делает метод пригодным для широкого внедрения.

Результаты работы опубликованы в журнале «Waste and Biomass Valorization».