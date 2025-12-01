Российские ученые предложили добывать энергию из горячих пород Земли

Российские ученые предложили добывать энергию из горячих пород ЗемлиДля бурения на глубину до 25 км предложено использовать СВЧ-излучение
© Ferra.ru
Технология предполагает бурение с помощью миллиметрового СВЧ-излучения. Первый участок скважины проходят обычным способом. Далее по опущенному волноводу подают излучение, которое испаряет гранит или базальт на забое. Пары выводятся наверх потоком инертного газа.
По словам учёных, в России такие горячие породы залегают на Камчатке, в Магаданской области, у Байкала и в Туве на глубине около 10 километров. Расчёты показывают, что освоение даже 1% этих запасов может обеспечить страну энергией на 50 лет.
В марте начались эксперименты по испарению гранита и базальта. Исследователи из Института теплофизики СО РАН и Института прикладной физики РАН изучают теплопотери и методы удаления испаряемой породы. Предполагается, что СВЧ-метод может оказаться быстрее и дешевле традиционного бурения.
Для работы необходим мощный источник излучения — гиротрон. Отечественные специалисты обладают компетенциями в создании таких устройств мегаваттного класса.