Российские ученые предложили добывать энергию из горячих пород Земли

Технология предполагает бурение с помощью миллиметрового СВЧ-излучения. Первый участок скважины проходят обычным способом. Далее по опущенному волноводу подают излучение, которое испаряет гранит или базальт на забое. Пары выводятся наверх потоком инертного газа.

По словам учёных, в России такие горячие породы залегают на Камчатке, в Магаданской области, у Байкала и в Туве на глубине около 10 километров. Расчёты показывают, что освоение даже 1% этих запасов может обеспечить страну энергией на 50 лет.

В марте начались эксперименты по испарению гранита и базальта. Исследователи из Института теплофизики СО РАН и Института прикладной физики РАН изучают теплопотери и методы удаления испаряемой породы. Предполагается, что СВЧ-метод может оказаться быстрее и дешевле традиционного бурения.

Для работы необходим мощный источник излучения — гиротрон. Отечественные специалисты обладают компетенциями в создании таких устройств мегаваттного класса.