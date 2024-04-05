Российские ученые предложили метод снижения массы космических аппаратов

Методика оценки надежности включает в себя анализ прочности, устойчивости и жесткости сетчатых конструкций, которые широко применяются в космической технике. Она основана на расчете параметров реберной структуры и проведении многофакторного вычислительного эксперимента, добавили в пресс-службе.

Авторы проекта отмечают, что уменьшение массы конструкций без потери прочности позволит снизить расход топлива и повысить эффективность космических миссий. Это значимый шаг в развитии космической технологии, который может привести к существенному улучшению процесса доставки грузов в космос.