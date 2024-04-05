Российские ученые предложили метод снижения массы космических аппаратов

Опубликовано 05 апреля 2024, 19:23
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Российские ученые предложили метод снижения массы космических аппаратовБез ущерба для их прочности
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета сообщили, что ученые вуза представили новую методику оценки надежности композитных конструкций для космических аппаратов. Этот подход позволит уменьшить массу космических аппаратов без ущерба для их прочности. Уменьшение веса позволит снизить расход топлива и повысить эффективность доставки груза на орбиту.
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Методика оценки надежности включает в себя анализ прочности, устойчивости и жесткости сетчатых конструкций, которые широко применяются в космической технике. Она основана на расчете параметров реберной структуры и проведении многофакторного вычислительного эксперимента, добавили в пресс-службе.
Авторы проекта отмечают, что уменьшение массы конструкций без потери прочности позволит снизить расход топлива и повысить эффективность космических миссий. Это значимый шаг в развитии космической технологии, который может привести к существенному улучшению процесса доставки грузов в космос.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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