Российские ученые предложили новую концепцию мониторинга городской среды

За время тестирования, специалисты смогли определить уровни содержания металлов и металлоидов в системе «атмосфера – снег – дорожная пыль – почвы – поверхностные воды» во все сезоны года. Это поможет изучить и оценить концентрацию загрязняющих веществ в окружающей городской среде.

Большое количество загрязняющих веществ может привести к респираторным и хроническим заболеваниям.

По словам руководитель проекта, профессор кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ Наталья Кошелева, исследование химического состава и свойств микрочастиц в атмосфере на базе Аэрозольного комплекса МГУ, выявило точные уровень загрязнения атмосферы и возможные источники в разные сезоны года.