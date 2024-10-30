Российские ученые предложили новую модель нейтронных звезд

Созданная модель позволяет предсказать существование звезд с массами, значительно превышающими общепринятые нормы для нейтронных звезд. Это открытие может привести к пересмотру данных наблюдений и их интерпретации, что в свою очередь может изменить наше понимание процессов в звездах.

Во время своей эволюции звезды проходят через стадии, на которых их вещество сжимается до высоких плотностей, превращая их в компактные объекты. Обычно массивные звезды завершают свое существование как черные дыры, а звезды с массой менее 2−3 солнечных становятся нейтронными.

Однако, по словам ученых, в процессе сжатия возможно появление нового состояния вещества — «цвето-ароматного». В этом состоянии протоны и нейтроны могут разлагаться на кварки, образуя «сверхтекучую кварковую каплю». Здесь участвуют не только легкие кварки, но и более тяжелые кварки «странности», которые могут сохранять стабильность в таких условиях, отметили в пресс-службе.