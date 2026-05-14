Опубликовано 14 мая 2026, 10:46
Российские ученые предложили новую модель расчета налогов

Метод учитывает доходы и уровень неравенства
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Московский физико-технический институт (МФТИ) представили модель расчета оптимальных налогов. В ней учитывается не только средний уровень благосостояния граждан, но и разница в доходах между людьми, пишет ТАСС.
Авторы использовали подход, основанный на «теории портфеля» экономиста Гарри Марковица. В модели применяется параметр «с», который определяет допустимый уровень неравенства ради роста общего благосостояния. При единой ставке налога оптимальная доля дохода после налогообложения рассчитывается по формуле: единица, деленная на 1 плюс «с».

Профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, руководитель студенческой научно-практической группы фонда содействия развитию науки «Институт «Вега» Василий Колокольцов и его студенты Денис Пискун из МГУ и Егор Дранов из МФТИ пришли к выводу, что при изменяемой ставке налога система становится прогрессивной. Это означает, что с ростом дохода увеличивается и доля выплат государству.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
