Российские ученые предложили новый материал для аккумуляторов

Опубликовано 03 июля 2024, 15:59
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Российские ученые предложили новый материал для аккумуляторовВ сотрудничестве с коллегами из Ирана
Исследователи из Казанского федерального университета (КФУ) совместно с коллегами из Аракского университета (Иран) разработали перспективный материал для изготовления анодов в аккумуляторах. Новое соединение, созданное методом компьютерного моделирования, обладает высокопористой структурой и отличной адсорбирующей способностью.
По расчетам ученых, материал способен увеличить емкость энергонакопителей в 1,5−2 раза по сравнению с современными литий-ионными батареями. Это позволит аккумуляторам на основе нового материала быстрее заряжаться и удерживать больше циклов зарядки-разрядки.
Ирина Гумарова, ведущий научный сотрудник КФУ, отметила, что структура материала способствует эффективной адсорбции ионов металлов, таких как магний, натрий, цинк, что делает его альтернативой литий-ионным батареям. Это открывает перспективы для применения нового материала в электронике, робототехнике, электромобилях и других устройствах.