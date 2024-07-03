Российские ученые предложили новый материал для аккумуляторов

По расчетам ученых, материал способен увеличить емкость энергонакопителей в 1,5−2 раза по сравнению с современными литий-ионными батареями. Это позволит аккумуляторам на основе нового материала быстрее заряжаться и удерживать больше циклов зарядки-разрядки.

Ирина Гумарова, ведущий научный сотрудник КФУ, отметила, что структура материала способствует эффективной адсорбции ионов металлов, таких как магний, натрий, цинк, что делает его альтернативой литий-ионным батареям. Это открывает перспективы для применения нового материала в электронике, робототехнике, электромобилях и других устройствах.