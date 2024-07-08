Российские ученые предложили новый метод обучения студентов

Опубликовано 08 июля 2024, 14:10
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Российские ученые предложили новый метод обучения студентовС помощью скетчноутинга
Ученые Института русского языка им. А. С. Пушкина предложили новый метод обучения студентов медийных специальностей — скетчноутинг. Основанный на визуализации информации через комбинацию текста и рисунков, этот метод активизирует творческий потенциал и повышает мотивацию студентов.
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Исследование показало, что скетчноутинг значительно облегчает усвоение и запоминание материала, что особенно важно при изучении сложных тем медийного направления. Введение таких инноваций в учебный процесс способствует повышению вовлеченности и эффективности обучения.
Преподаватели предложили студентам создавать визуальные конспекты и задания в жанре скетчноутинга, что позволяет им не только углубить понимание материала, но и развить профессиональные навыки визуального проектирования. Этот подход открывает новые перспективы для образования, сочетая в себе образовательные цели и элементы развлечения.