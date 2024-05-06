Российские ученые предложили новый метод заживления ран во рту

Метод разработки мембран прост и относительно недорог, что позволяет сделать его доступным для широкого применения. Исследователи ТПУ планируют продолжить работу над проектом и изучить эффективность применения композитных пьезоэлектрических мембран, в состав которых будут входить другие полимеры и антимикробные агенты.

Ожидается, что разработка ученых ТПУ найдет применение в стоматологической хирургии и поможет пациентам избавиться от косметического и физиологического дискомфорта, связанного с образованием рубцов на слизистой оболочке полости рта.