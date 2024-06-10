Российские ученые предложили новый подход в лечении рака

Эксперименты на клетках колоректального рака мыши показали, что сенолитики эффективно снижают количество стареющих клеток в опухолевом окружении. Однако комбинация некоторых препаратов активировала процессы, способствующие метастазированию.

Ученые отмечают важность учета различных эффектов сенолитической терапии, которая может как благотворно, так и негативно влиять на прогрессирование рака. Будущие исследования будут направлены на выявление связей между старением опухолевого окружения и колоректальным раком с целью оптимизации стратегий лечения и повышения выживаемости пациентов.