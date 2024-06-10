Российские ученые предложили новый подход в лечении рака

Опубликовано 10 июня 2024, 21:45
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Российские ученые предложили новый подход в лечении ракаС помощью сенолитиков
Исследование, проведенное в Институте цитологии РАН, выявило потенциал сенолитиков в сдерживании процессов метастазирования раковых клеток. Рак, как одна из главных причин смерти, распространяется через метастазы, поражая различные органы. Ключевую роль в этом процессе играют фибробласты, вырабатывающие вещества, способствующие распространению опухоли и ее лекарственной устойчивости.
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Эксперименты на клетках колоректального рака мыши показали, что сенолитики эффективно снижают количество стареющих клеток в опухолевом окружении. Однако комбинация некоторых препаратов активировала процессы, способствующие метастазированию.
Ученые отмечают важность учета различных эффектов сенолитической терапии, которая может как благотворно, так и негативно влиять на прогрессирование рака. Будущие исследования будут направлены на выявление связей между старением опухолевого окружения и колоректальным раком с целью оптимизации стратегий лечения и повышения выживаемости пациентов.