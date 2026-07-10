Российские ученые предложили новый способ оценки запасов водных ресурсов

Как отметила научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Анна Козачек, состав изотопов помогает отслеживать путь влаги от формирования облаков до попадания воды в реки.

Ученые установили, что показатели зависят от сезона, высоты местности, удаленности от побережья и движения воздушных масс. Зимние осадки имеют более легкий изотопный состав, чем летние дожди. Для отдельных районов Балтийского бассейна локальные параметры отличаются от мировых эталонов, что позволяет точнее выявлять испарение и смешение водных масс.