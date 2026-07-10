Российские ученые предложили новый способ оценки запасов водных ресурсов

Опубликовано 10 июля 2026, 18:521 мин.
Российские ученые предложили новый способ оценки запасов водных ресурсовМетод основан на анализе изотопов осадков
В пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН предложили способ прогнозирования запасов воды с помощью анализа изотопного состава осадков. Исследователи изучили данные по водосбору Балтийского моря.
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Как отметила научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Анна Козачек, состав изотопов помогает отслеживать путь влаги от формирования облаков до попадания воды в реки.
Ученые установили, что показатели зависят от сезона, высоты местности, удаленности от побережья и движения воздушных масс. Зимние осадки имеют более легкий изотопный состав, чем летние дожди. Для отдельных районов Балтийского бассейна локальные параметры отличаются от мировых эталонов, что позволяет точнее выявлять испарение и смешение водных масс.