Российские ученые предложили новый способ производства продуктов питания

Ученые планируют использовать бактерии, способные преобразовывать неорганические соединения с использованием электричества в качестве источника энергии. Такие микроорганизмы могут значительно повысить эффективность производства веществ, необходимых для пищевой промышленности.

Эксперты уверены, что использование микробиологических технологий не только увеличит производство, но и способствует снижению парниковых газов, что является важным шагом в борьбе с изменением климата. Также новые продукты, разработанные с участием бактерий, позволят эффективно сохранять и использовать излишки энергии.