Российские ученые предложили способ остановить тайфун

Ученые утверждают, что такие взрывы можно осуществлять на любой стадии развития тайфуна, при условии точного выбора мест и достаточной мощности взрывов. Идея основана на теории газодинамики восходящих закрученных потоков, предложенной исследователями.

Эта теория объясняет, как вращение Земли создает силу инерции, известную как сила Кориолиса, способную закручивать атмосферные явления, такие как тайфуны и смерчи. Использование взрывов направлено на остановку вертикального движения воздуха вокруг центра циклона, что может привести к его разрушению.