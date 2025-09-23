Российские ученые предложили способ сократить ложные тревоги об астероидах

Ежегодно астрономы обнаруживают тысячи околоземных объектов. Для оценки риска для каждого астероида строится облако возможных траекторий. Традиционно используются линейные методы моделирования, но они часто дают серьезные погрешности при малом количестве данных наблюдений.

Томские ученые предложили применять более сложные нелинейные модели для объектов с высокой неопределенностью траектории. Сравнение методов показало, что результаты могут отличаться в сотни раз. В некоторых случаях линейная модель предсказывала столкновение, тогда как нелинейная показывала нулевую вероятность.

Новый подход учитывает искривленную форму области неопределенности, характерную для объектов с малым количеством наблюдений. Хотя нелинейные методы требуют больше вычислительных ресурсов, их использование необходимо для получения достоверных прогнозов.