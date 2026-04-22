Российские ученые предложили замену дорогим металлам в аккумуляторах

По словам старшего научного сотрудника Центра технологий материалов «Сколтеха» Ильи Чепкасова, анализ научных работ показал, что такие соединения могут обеспечивать сопоставимые характеристики по сравнению с традиционными материалами. Их свойства можно изменять за счет добавления атомов других элементов и функциональных групп, что позволяет адаптировать их под разные задачи.

Сейчас в батареях широко применяются сложные синтетические компоненты для катодов и других частей. Новая альтернатива может снизить стоимость производства и расширить использование возобновляемого сырья. Подбор подходящих молекул возможен с помощью машинного обучения и виртуального моделирования, что сокращает число экспериментов, отметили в пресс-службе вуза.