Российские ученые предположили, что вулкан Хунга Тонга влияет на климат Европы

Исследования показали, что такие выбросы изменяют атмосферные процессы, влияя на циркуляцию воздуха. В отличие от других извержений, это не вызвало потепления, а ослабило северный полярный вихрь, что, в свою очередь, может привести к холодным зимам в Европе и других частях Северного полушария.

С использованием химического моделирования ученые смогли продемонстрировать, как высокая концентрация водяного пара в стратосфере вызывает аномалии в температуре и составе атмосферы. Эти изменения могли повлиять на атмосферные потоки, вызывая аномальные зимние температуры в различных регионах.

По прогнозам ученых, водяной пар, выброшенный в стратосферу, продолжит воздействовать на климат до 2031 года.