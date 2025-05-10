Российские ученые предположили, что вулкан Хунга Тонга влияет на климат Европы

Опубликовано 10 мая 2025, 11:061 мин.
Российские ученые предположили, что вулкан Хунга Тонга влияет на климат ЕвропыУченые связали активность вулкана с холодными зимами на континенте
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в составе международной группы пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга — Хунга Хаапай в 2022 году повлияло на климат Европы и может стать причиной аномально холодных зим в будущем. Вулкан, расположенный в Тихом океане, выбросил рекордное количество водяного пара, что привело к значительным изменениям в стратосфере.
Исследования показали, что такие выбросы изменяют атмосферные процессы, влияя на циркуляцию воздуха. В отличие от других извержений, это не вызвало потепления, а ослабило северный полярный вихрь, что, в свою очередь, может привести к холодным зимам в Европе и других частях Северного полушария.
С использованием химического моделирования ученые смогли продемонстрировать, как высокая концентрация водяного пара в стратосфере вызывает аномалии в температуре и составе атмосферы. Эти изменения могли повлиять на атмосферные потоки, вызывая аномальные зимние температуры в различных регионах.
По прогнозам ученых, водяной пар, выброшенный в стратосферу, продолжит воздействовать на климат до 2031 года.