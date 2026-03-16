Российские ученые предсказали судьбу летящей к Солнцу кометы MAPS

16 марта 2026
Российские ученые предсказали судьбу летящей к Солнцу кометы MAPSОна пролетит рядом, но может разрушиться
Крымские астрономы представили уточненный прогноз для кометы C/2026 A1 (MAPS). Ранее специалисты ИКИ РАН предполагали, что 4 апреля 2026 года она упадет на Солнце. Однако новые расчеты опровергают этот сценарий.
По словам научного сотрудника Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергея Назарова, комета пройдет рядом со звездой, но существует высокая вероятность разрушения ее ядра. Астроном-любитель Александр Якушечкин пояснил, что ядро может не выдержать приливного воздействия Солнца и термического нагрева. Даже при полном разрушении облако обломков продолжит движение, создавая яркое свечение.
Наблюдать событие 4 апреля смогут жители Южного полушария. Комета относится к семейству Крейца, чьи представители иногда становились видны даже днем. Ранее ее могли наблюдать в 363 году, отметил Якушечкин.