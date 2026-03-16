В России
Опубликовано 16 марта 2026, 00:23
1 мин.

Российские ученые предсказали судьбу летящей к Солнцу кометы MAPS

Она пролетит рядом, но может разрушиться
Крымские астрономы представили уточненный прогноз для кометы C/2026 A1 (MAPS). Ранее специалисты ИКИ РАН предполагали, что 4 апреля 2026 года она упадет на Солнце. Однако новые расчеты опровергают этот сценарий.
© Ferra.ru

По словам научного сотрудника Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергея Назарова, комета пройдет рядом со звездой, но существует высокая вероятность разрушения ее ядра. Астроном-любитель Александр Якушечкин пояснил, что ядро может не выдержать приливного воздействия Солнца и термического нагрева. Даже при полном разрушении облако обломков продолжит движение, создавая яркое свечение.

Наблюдать событие 4 апреля смогут жители Южного полушария. Комета относится к семейству Крейца, чьи представители иногда становились видны даже днем. Ранее ее могли наблюдать в 363 году, отметил Якушечкин.