Российские ученые предсказали судьбу летящей к Солнцу кометы MAPS

По словам научного сотрудника Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергея Назарова, комета пройдет рядом со звездой, но существует высокая вероятность разрушения ее ядра. Астроном-любитель Александр Якушечкин пояснил, что ядро может не выдержать приливного воздействия Солнца и термического нагрева. Даже при полном разрушении облако обломков продолжит движение, создавая яркое свечение.

Наблюдать событие 4 апреля смогут жители Южного полушария. Комета относится к семейству Крейца, чьи представители иногда становились видны даже днем. Ранее ее могли наблюдать в 363 году, отметил Якушечкин.