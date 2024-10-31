В России
Опубликовано 31 октября 2024, 14:43
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Российские ученые представили нейросеть для точного распознавания изображений

Новый подход снизил риск ошибок более чем на 20%
Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research совместно со студентами Университета МИСИС и МФТИ представили новый метод обнаружения ранее неизвестных объектов на фотографиях с помощью искусственного интеллекта. Новый подход, названный SDDE (Saliency-Diversified Deep Ensembles), позволяет существенно сократить риск ошибок при обработке изображений.
Российские ученые представили нейросеть для точного распознавания изображений

© Ferra.ru

Согласно полученным данным, точность анализа повысилась более чем на 20%, что снижает необходимость в повторной проверке и исправлении решений человеком. Этот метод особенно актуален для сфер, требующих высокой точности, таких как беспилотные транспортные средства и медицинская диагностика, где важно различать неопознанные элементы.

Открытие было высоко оценено на Международной конференции по обработке изображений (IEEE ICIP) в Абу-Даби, где оно привлекло внимание научного сообщества.

Метод SDDE применяет подходы машинного обучения и объединяет несколько нейронных сетей для улучшения качества распознавания объектов. Это похоже на сбор мнений разных экспертов для достижения более точного результата. Ученые нашли способ уменьшить однородность ансамблей, что улучшает качество оценок и повышает общую точность.

В испытаниях на известных базах данных, таких как CIFAR10 и ImageNet-1K, метод SDDE показал лучшие результаты.

Российские ученые представили нейросеть для точного распознавания изображений

© T-Bank AI Research