Российские ученые примут участие в экспедиции на уникальном научном судне

В экспедиции примут участие ученые, студенты, аспиранты из Севастопольского государственного университета, также из других городов и научных организаций России.

Судно выпустил Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге, а проектированием занимались студенты Севастопольского Государственного Университета и других вузов.

Судно спроектировано так, что его можно использовать при разных видах исследований. Также «Пионер-М» уникален тем, что создан полностью из композитных материалов, он такой же прочный как и аналоги из металла, но его легче эксплуатировать и ремонтировать.

Во время экспедиции ученые с использованием гидролокатора осуществят поиск антропогенных объектов на дне, а также проведут морские и археологические исследования.