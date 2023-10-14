Российские ученые попросили запретить вылов воблы в Астраханской области

Мы выступаем за то, чтобы временно запретить вылов воблы в промышленном масштабе и для целей любительской рыбалки в связи с тем, что сейчас достигнут критический уровень количества воблы, который необходим для возможностей воспроизведения ее в естественных условиях. Если показатели запасов будут хотя бы немного ниже, то это будет означать невозможность существования данного вида как такового. Запретив вылов воблы на несколько лет, мы сможем спасти вид. Предполагаем, что за пять лет запрета мы получим такие цифры, которые позволят разрешить опять вылов.