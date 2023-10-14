Российские ученые попросили запретить вылов воблы в Астраханской области

Российские ученые попросили запретить вылов воблы в Астраханской областиНа пять лет
Замдиректора по науке ФГБУН Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук, доктор биологических наук Анна Кудрявцева во время мероприятия - спутника Конгресса молодых ученых рассказала, что российские ученые высказались против вылова воблы в Астраханской области на пять лет, пишет ТАСС.
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Анна Кудрявцева, заявила, что текущий уровень запасов воблы настолько критичен, что требуется временный запрет на вылов. Это позволит популяции восстановиться и предоставить возможность для естественного размножения. Она предполагает, что за пять лет запрета удастся получить цифры, позволяющие снова разрешить вылов.
Мы выступаем за то, чтобы временно запретить вылов воблы в промышленном масштабе и для целей любительской рыбалки в связи с тем, что сейчас достигнут критический уровень количества воблы, который необходим для возможностей воспроизведения ее в естественных условиях. Если показатели запасов будут хотя бы немного ниже, то это будет означать невозможность существования данного вида как такового. Запретив вылов воблы на несколько лет, мы сможем спасти вид. Предполагаем, что за пять лет запрета мы получим такие цифры, которые позволят разрешить опять вылов.
Снижение запасов воблы также связано с периодами маловодья, что приводит к низкой репродуктивности этой рыбы. Вобла - важный промысловый вид, который можно поймать только в Астраханской области.