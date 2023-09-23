Российские ученые провели исследование математической тревожности

Российские ученые провели исследование математической тревожностиТакже испытали разные методы борьбы
В Томском государственном университете впервые в России провели исследование математической тревожности. Использовался метод дисциплинарного подхода, то есть ученые оценивали поведенческие данные и результаты ЭЭГ.
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Используя междисциплинарный подход, мы выясняем связи между математической тревожностью и математической успеваемостью, когнитивными способностями и другими видами тревожности, с физиологическими и нейрофизиологическими показателями. Математическая тревожность может быть причиной снижения результативности по математике у учащихся, что было продемонстрированно на выборке студентов первого курса. Разобравшись в особенностях этого феномена, мы сможем дать рекомендации для снижения его негативных эффектов и регулирования эмоционального состояния.
Участие в исследование прини мали студенты младших курсов вузов Томска. На первом этапе ученые разделили их на две группы с высокой и низкой тревожностью, проанализировав уровень математической тревожности.
Также ученые испытали разные методы борьбы с тревожностью. Результат показал, что математическая и личностная тревожность связаны между собой, но и одновременно отдельные.
В следующем этапе, ученые снимали ЭЭГ, которая показала, что есть различия в двух зонах правого полушария у групп с высокой и низкой тревожностью.