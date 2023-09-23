Российские ученые провели исследование математической тревожности

Участие в исследование прини мали студенты младших курсов вузов Томска. На первом этапе ученые разделили их на две группы с высокой и низкой тревожностью, проанализировав уровень математической тревожности.

Также ученые испытали разные методы борьбы с тревожностью. Результат показал, что математическая и личностная тревожность связаны между собой, но и одновременно отдельные.

В следующем этапе, ученые снимали ЭЭГ, которая показала, что есть различия в двух зонах правого полушария у групп с высокой и низкой тревожностью.