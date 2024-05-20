Российские ученые провели исследование влияния молний на линии связи

Руководитель пресс-службы МТУСИ Алина Хакимзянова отметила, что ВОЛС широко используются на воздушных линиях электропередачи, где они прокладываются внутри грозозащитного троса. Однако и такие кабели подвержены влиянию молний.

Особенно чувствительными к разрядам молний оказались кабели с металлическими элементами. Совместное исследование МТУСИ и НИУ «МЭИ» показало, что и бронированные, и полностью диэлектрические ВОЛС реагируют на быстрые изменения электромагнитного поля, вызванные близкими разрядами молний.

Эксперименты проводились на установке «Гроза», создавая разряды напряжением до 1,2 млн вольт. Результаты показали, что даже короткие отрезки кабелей чувствительны к электромагнитным возмущениям.