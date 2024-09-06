Российские ученые проверили ИИ на соответствие национальным ценностям

Модели, подобные Chat GPT, теперь могут быть протестированы на понимание таких тем, как национальная безопасность, история и обществознание. В основу проверки легли 14 тысяч вопросов из официальных экзаменов и проверочных работ.

Как отметил руководитель проекта, директор исследовательского центра искусственного интеллекта Института общественных наук РАНХиГС Сергей Боловцов, российская позиция по ряду вопросов отличается от зарубежных моделей ИИ, что особенно важно при работе с детьми, когда некорректная информация может повлиять на формирование личности.

Всего было протестировано 25 моделей, и ни одна из них не смогла правильно ответить хотя бы на половину вопросов. Однако, модель от Alibaba Group показала лучшие результаты, обойдя даже отечественную GigaChat_Pro, занявшую второе место в рейтинге.