В России
Опубликовано 30 мая 2026, 20:49
1 мин.

Российские ученые проверили неизменность законов физики в космосе

Для исследования изучили ацетальдегид и метанол
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Физико-технического института им. Иоффе и Петербургского института ядерной физики им. Константинова изучили спектральные линии ацетальдегида и метанола в межзвездных облаках, пишет ТАСС.
Российские ученые проверили неизменность законов физики в космосе

© Ferra.ru

Работа показала, что фундаментальная константа, связанная с отношением масс электрона и протона, остается стабильной в пределах одной стомиллионной доли.

Ученые сравнили лабораторные данные с наблюдениями трех молекулярных облаков рядом с Солнечной системой. Для проверки использовались молекулы с разной чувствительностью к изменениям физических параметров. Метанол реагирует сильнее, ацетальдегид слабее, отметили в пресс-службе.

Исследование подтвердило неизменность законов физики в диске Млечного Пути. При этом ранее в центре Галактики у метанола обнаружили возможные отклонения, поэтому ученые планируют продолжить наблюдения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#космос
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Российские ученые проверили неизменность законов физики в космосе