Российские ученые проверили неизменность законов физики в космосе

Работа показала, что фундаментальная константа, связанная с отношением масс электрона и протона, остается стабильной в пределах одной стомиллионной доли.

Ученые сравнили лабораторные данные с наблюдениями трех молекулярных облаков рядом с Солнечной системой. Для проверки использовались молекулы с разной чувствительностью к изменениям физических параметров. Метанол реагирует сильнее, ацетальдегид слабее, отметили в пресс-службе.

Исследование подтвердило неизменность законов физики в диске Млечного Пути. При этом ранее в центре Галактики у метанола обнаружили возможные отклонения, поэтому ученые планируют продолжить наблюдения.