Российские ученые проверили неизменность законов физики в космосе

Опубликовано 30 мая 2026, 20:491 мин.
Российские ученые проверили неизменность законов физики в космосеДля исследования изучили ацетальдегид и метанол
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Физико-технического института им. Иоффе и Петербургского института ядерной физики им. Константинова изучили спектральные линии ацетальдегида и метанола в межзвездных облаках, пишет ТАСС.
Работа показала, что фундаментальная константа, связанная с отношением масс электрона и протона, остается стабильной в пределах одной стомиллионной доли.
Ученые сравнили лабораторные данные с наблюдениями трех молекулярных облаков рядом с Солнечной системой. Для проверки использовались молекулы с разной чувствительностью к изменениям физических параметров. Метанол реагирует сильнее, ацетальдегид слабее, отметили в пресс-службе.
Исследование подтвердило неизменность законов физики в диске Млечного Пути. При этом ранее в центре Галактики у метанола обнаружили возможные отклонения, поэтому ученые планируют продолжить наблюдения.