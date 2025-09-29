В России
Опубликовано 29 сентября 2025, 20:54
1 мин.

Российские ученые раскрасили перовскит для эффективных солнечных батарей

С помощью лазера
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали метод изменения цвета перовскитных пленок, который может привести к созданию более эффективных солнечных панелей и светодиодов. Технология использует лазер для нанесения микроскопических узоров на поверхность материала.
Изначально коричневый перовскит приобретает различные цвета благодаря тому, что свет особым образом преломляется в созданных наноструктурах. Этот принцип аналогичен механизму, который создает яркую окраску на крыльях бабочек. Ученые смогли управлять не только цветом, но и другими оптическими свойствами материала.

Как пояснили специалисты, от нанесенного орнамента зависит, в каком направлении будет излучаться свет. Это позволяет создавать источники света с контролируемой яркостью без изменения основных характеристик самого материала.

Важным преимуществом метода является его скорость и чистота процесса. Лазерное нанесение узоров не оставляет повреждений и гари.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
