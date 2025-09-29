Российские ученые раскрасили перовскит для эффективных солнечных батарей

Изначально коричневый перовскит приобретает различные цвета благодаря тому, что свет особым образом преломляется в созданных наноструктурах. Этот принцип аналогичен механизму, который создает яркую окраску на крыльях бабочек. Ученые смогли управлять не только цветом, но и другими оптическими свойствами материала.

Как пояснили специалисты, от нанесенного орнамента зависит, в каком направлении будет излучаться свет. Это позволяет создавать источники света с контролируемой яркостью без изменения основных характеристик самого материала.

Важным преимуществом метода является его скорость и чистота процесса. Лазерное нанесение узоров не оставляет повреждений и гари.