Российские ученые раскрыли генетические механизмы гипертонии при стрессе

Артериальная гипертензия, или стойкое повышение кровяного давления, является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Механизмы, которые приводят к гипертонии, до сих пор не были полностью изучены. Для проведения исследования ученые создали специальную линию лабораторных крыс с гипертензией и сравнили их реакцию на стресс с обычными крысами.

В ходе эксперимента животным создавали эмоциональный стресс, ограничивая их подвижность в тесной клетке на два часа. Результаты показали, что у крыс с гипертензией гипоталамус — главный центр нейроэндокринной регуляции — активнее реагировал на стресс. Также ученые выявили, что изменения в определенных генах, таких как Nos1 и Abcc1, были связаны с развитием гипертензии.