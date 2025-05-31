В России
Опубликовано 31 мая 2025, 13:30
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Российские ученые раскрыли, как морские микробы перекачивают ионы водорода

Открытие поможет понять жизнь морских микроорганизмов"
Ученые из МФТИ в сотрудничестве с международными коллегами, раскрыли принцип работы бактериальных белков-протеородопсинов. Эти уникальные молекулярные структуры действуют как «ионные насосы», перекачивая протоны через клеточные мембраны морских микробов и водорослей.
Российские ученые раскрыли, как морские микробы перекачивают ионы водорода

© Ferra.ru

Исследователи внимательно рассмотрели структуру белка MAR, который используется бактериями Actinomarina minuta. Этот белок небольшой — всего 220 аминокислот, что облегчает его изучение. С помощью современных методов, включая рентгеновскую кристаллографию и анализ с использованием синхротрона во Франции, ученые смогли увидеть, как меняется структура белка во время перекачки протонов, сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.

Выяснилось, что активный участок белка попеременно открывается то внутрь клетки, то наружу, что объясняет процесс переноса ионов водорода. Эти белки перекачивают протоны из цитоплазмы клеток в окружающую среду, используя энергию света.

Подобные механизмы, скорее всего, работают и у других белков-родопсинов, встречающихся у морских микроорганизмов.