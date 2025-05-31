Российские ученые раскрыли, как морские микробы перекачивают ионы водорода

Исследователи внимательно рассмотрели структуру белка MAR, который используется бактериями Actinomarina minuta. Этот белок небольшой — всего 220 аминокислот, что облегчает его изучение. С помощью современных методов, включая рентгеновскую кристаллографию и анализ с использованием синхротрона во Франции, ученые смогли увидеть, как меняется структура белка во время перекачки протонов, сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ.

Выяснилось, что активный участок белка попеременно открывается то внутрь клетки, то наружу, что объясняет процесс переноса ионов водорода. Эти белки перекачивают протоны из цитоплазмы клеток в окружающую среду, используя энергию света.

Подобные механизмы, скорее всего, работают и у других белков-родопсинов, встречающихся у морских микроорганизмов.