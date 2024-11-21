Российские ученые раскрыли, как перфекционизм разрушает здоровье

В исследовании использовались уникальные методики, включая адаптированный «Опросник оценки выгорания» Кристины Маслач и индекс синдрома перегорания, разработанный в центре имени В. М. Бехтерева. В опросе приняли участие более 100 человек из разных профессий: от врачей и педагогов до инженеров и актёров. Участников опрашивали о их стрессовых состояниях и стремлении к совершенству.

Результаты показали, что люди с нормальным перфекционизмом — те, кто стремится к высоким стандартам, но реалистично оценивает свои достижения, — реже страдают от профессионального выгорания. Однако те, у кого диагностирован патологический перфекционизм, чаще испытывают хронический стресс. Это повышает риск гипертонии, заболеваний желудка и других проблем со здоровьем.

Доктор медицинских наук Михаил Суботялов подчёркивает, что ранняя диагностика патологического перфекционизма поможет предотвратить выгорание и связанные с ним болезни. Для работодателей и психологов это открытие может стать основой для новых профилактических программ.

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