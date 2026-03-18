Российские ученые раскрыли механизм «выключения» генов

Опубликовано 18 марта 2026, 21:06
Российские ученые раскрыли механизм «выключения» геновМетки распространяются на тысячи участков ДНК
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН обнаружили новый механизм подавления генов мобильными элементами. Эти «прыгающие гены» перемещаются по геному и распространяют вокруг себя химические метки, влияющие на активность соседних участков ДНК.
Работа проводилась на плодовых мушках Drosophila virilis. Ученые проанализировали пять линий насекомых и выяснили, что разные группы мобильных элементов появлялись у них трижды в ходе эволюции. Также выявлена возможность обмена такими элементами между близкими видами, отметили в пресс-службе.
Исследование показало, что метки на белках-гистонах могут распространяться на расстояние до 4 тысяч «букв» ДНК. Это способно подавлять до 35 процентов соседних генов. При этом эффект проявляется не всегда, что указывает на сложную регуляцию генома.