Российские ученые раскрыли планировку древнеримского Париона с помощью лидаров

Научный сотрудник НИУ ВШЭ Идиль Малгиль использовала лидары для поиска участков, скрытых под землей или заросших травой и кустарником. Лазерный луч проникает через листву и ветки. Сканер получает изображения с плотностью 796 точек на квадратный метр, что дает принципиально новый уровень детализации. Ученые видят под землей не только крупные здания, но и отдельные стены, углы сооружений и террасы.

Наиболее заметные результаты были получены в районе акрополя на мысу Бодрум. Там подземные конструкции сохранились нетронутыми. Обнаружены прямоугольное здание к северу от известного раскопа, а также группа стен и террас в северо-западной части мыса, сообщили в пресс-службе вуза.

Раскопки в Парионе ведутся с 2005 года.