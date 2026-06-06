В России
Опубликовано 06 июня 2026, 20:59
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Российские ученые раскрыли планировку древнеримского Париона с помощью лидаров

И дрона
Российские исследователи применили дроны с лидаром, то есть лазерным сканером высокого разрешения, для изучения древнеримского города Парион на территории современной Турции. Это позволило получить новые данные о его планировке и выявить ранее неизвестные части поселения.
Российские ученые раскрыли планировку древнеримского Париона с помощью лидаров

© Ferra.ru

Научный сотрудник НИУ ВШЭ Идиль Малгиль использовала лидары для поиска участков, скрытых под землей или заросших травой и кустарником. Лазерный луч проникает через листву и ветки. Сканер получает изображения с плотностью 796 точек на квадратный метр, что дает принципиально новый уровень детализации. Ученые видят под землей не только крупные здания, но и отдельные стены, углы сооружений и террасы.

Наиболее заметные результаты были получены в районе акрополя на мысу Бодрум. Там подземные конструкции сохранились нетронутыми. Обнаружены прямоугольное здание к северу от известного раскопа, а также группа стен и террас в северо-западной части мыса, сообщили в пресс-службе вуза.

Раскопки в Парионе ведутся с 2005 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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