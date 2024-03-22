Российские ученые раскрыли подробности малоизученного моллюска

Ученые проанализировали обширные акватории юго-западной части Карского моря, собрав данные на 119 станциях на глубинах от 4 до 415 м в 2012—2013 годах. Их исследование позволило выявить основные тенденции в распределении и характере роста маком.

Macoma calcarea, являющаяся одним из ключевых представителей морской биоты региона, обнаружена на 37 станциях в основном на глубинах от 19 до 53 м. Ученые выяснили, что внешняя морфология раковины моллюсков может быть использована для точного определения их возраста, что является важным аспектом для экологического мониторинга.

Результаты этого исследования могут стать ключевыми при оценке состояния окружающей среды в морских экосистемах. Они также подчеркивают важность дальнейших исследований этого вид моллюсков в контексте экологической устойчивости региона.