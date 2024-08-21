Российские ученые раскрыли связь между гипоксией и развитием опухолей

Опубликовано 21 августа 2024, 22:11
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Российские ученые раскрыли связь между гипоксией и развитием опухолейНизкая стойкость к кислородному голоданию увеличивает риск
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из Российского научного центра хирургии имени Петровского выяснили, что низкая стойкость к кислородному голоданию значительно увеличивает риск и скорость развития рака толстой кишки. Это открытие объясняет, почему жители высокогорных регионов менее подвержены определенным формам рака.
В ходе экспериментов с мышами выяснили, что опухоли у животных, устойчивых к гипоксии, развиваются медленнее. Их размеры были в среднем в восемь раз меньше, чем у мышей, чувствительных к нехватке кислорода. Кроме того, аденокарцинома развилась у всех животных, восприимчивых к гипоксии, в то время как у устойчивых к нехватке кислорода грызунов этот вид рака возник только в 14% случаев, отметили в пресс-службе.
Исследование, проведенное под руководством Джулии Джалиловой, выявило, что высокая стойкость к гипоксии замедляет рост опухолей и может стать основой для разработки новых методов лечения рака.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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