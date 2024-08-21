Российские ученые раскрыли связь между гипоксией и развитием опухолей

В ходе экспериментов с мышами выяснили, что опухоли у животных, устойчивых к гипоксии, развиваются медленнее. Их размеры были в среднем в восемь раз меньше, чем у мышей, чувствительных к нехватке кислорода. Кроме того, аденокарцинома развилась у всех животных, восприимчивых к гипоксии, в то время как у устойчивых к нехватке кислорода грызунов этот вид рака возник только в 14% случаев, отметили в пресс-службе.

Исследование, проведенное под руководством Джулии Джалиловой, выявило, что высокая стойкость к гипоксии замедляет рост опухолей и может стать основой для разработки новых методов лечения рака.