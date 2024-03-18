Российские ученые расшифровали гены, прогнозирующие гипертонию

Гипертоническая болезнь страдает от 30 до 45% населения мира, и к 2025 году ожидается ее увеличение на 15−20%. Это одна из главных причин преждевременной смерти, и российские ученые считают, что новые генетические факторы, выявленные их исследованиями, помогут в ранней диагностике и профилактике.

Команде ученых удалось установить, что сочетание четырех генотипов может предсказать высокий риск гипертонии задолго до появления симптомов. Эти открытия считаются значимыми для Центрального Черноземья России, где гипертония также широко распространена.

Применение разработанных методов прогнозирования позволит идентифицировать группы риска среди населения и предпринимать меры по предотвращению развития гипертонической болезни уже на ранних стадиях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.