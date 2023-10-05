Российские ученые расшифруют все знаки поморского календаря

В XVII-XIX веках мезенские поморы являлись самыми квалифицированными метеорологами Арктики. Они жили на северо-востоке Архангельской области и смогли сохранить множество погодных примет, которые точно работали в XVIII-XX веках, сообщают ученые.

Главной задачей ученых во время экспедиции станет сопоставление климатических примет с современными наблюдениями. Экспедиция возглавляется экологом Максимом Токаревым.