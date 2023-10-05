Российские ученые расшифруют все знаки поморского календаря

Российские ученые расшифруют все знаки поморского календаряИ сопоставят их с современными климатическими наблюдениями
В пресс-службе экспедиции Российской академии наук "Чистая Арктика - Восток-77" рассказали, что ученые расшифруют знаки поморского календаря-знатника. Их слова приводит ТАСС.
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Также ученые сравнят знаки с современными климатическими наблюдениями.
Поморский календарь - выдающийся памятник средневековой русской науки. На деревянном или костяном бруске поморы размещали все дни года в виде зарубок на его гранях, а специальными значками обозначали праздники и ежегодные астрономические и природные события. Сохранилось несколько десятков разных поморских календарей, и некоторые значки на них до сих пор не расшифрованы. Участники экспедиции считают, что полный анализ поморских погодных примет и календарных пословиц, присказок может разъяснить значение всех отметок поморского знатника.
В XVII-XIX веках мезенские поморы являлись самыми квалифицированными метеорологами Арктики. Они жили на северо-востоке Архангельской области и смогли сохранить множество погодных примет, которые точно работали в XVIII-XX веках, сообщают ученые.
Главной задачей ученых во время экспедиции станет сопоставление климатических примет с современными наблюдениями. Экспедиция возглавляется экологом Максимом Токаревым.
Задача нашего исследования - установить максимально точные сроки выпадения и таяния снега, начала ледохода на реке Мезени и других природных явлений в XIX веке … Наши предки поморы были отличными метеорологами и внимательными исследователями погоды в Арктике, поэтому в их культуре сохранено много важной информации, иногда не менее точной, чем дают инструментальные измерения.