Российские ученые расширили диапазон лазерных кристаллов

30 мая 2026
Российские ученые расширили диапазон лазерных кристалловМодель увеличила диапазон до 21 мкм
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Кубанского государственного университета (КубГУ) и Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова создали математическую модель для кристалла тиогаллата серебра, применяемого в лазерных системах. Разработка позволила увеличить рабочий диапазон материала более чем в два раза, с 10,6 до 21 мкм, пишет ТАСС.
Для исследования специалисты использовали метод спонтанного параметрического рассеяния. Он позволяет определять свойства излучения в ранее недоступной длинноволновой области спектра без применения сложного оборудования. Также ученые использовали уравнения Селлмейера для восстановления спектральных участков, отметили в пресс-службе.
Разработка поможет точнее настраивать лазеры для газоаналитики, медицины, промышленности и астрономии. Кроме того, появилась возможность рассчитывать фазовый синхронизм и оптимальную толщину кристалла для нелинейных лазеров.