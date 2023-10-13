Российские ученые разрабатывают препарат для лечения синдрома Ашера

Исследователи уже провели успешные эксперименты на клеточной культуре пигментного эпителия сетчатки, продемонстрировав доставку и работоспособность генетических материалов в клетках.

Как отмечает Александр Малоголовкин, целью проекта является замедление прогрессирования синдрома Ашера и, возможно, остановка потери зрения у тех, кто еще не проявил симптомы заболевания. Ученые верят, что чем раньше начать лечение, тем больше шансов сохранить зрение.