Российские ученые разработали алгоритм для самоорганизующихся сетей

Старший преподаватель кафедры «Комплексная защита информации» ОмГТУ Георгий Литвинов подчеркнул, что предложенное решение включает в себя модель определения репутации и алгоритм поиска безопасных маршрутов. Такой подход, основанный на репутационных характеристиках узлов сети, ранее не был реализован в России.

Алгоритм обеспечивает стабильную связь путем исключения ненадежных узлов и поиска альтернативных маршрутов передачи данных. Также в разработке использовались различные типы устройств, включая беспилотные летательные аппараты, для обеспечения устойчивости связи в экстремальных условиях, отметил Литвинов.

Система может быть использована для координации спасательных операций в зонах чрезвычайных ситуаций и предупреждения населения о возможных угрозах.