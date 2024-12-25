Российские ученые разработали алгоритм для ускорения Wi-Fi на 50%

Современные Wi-Fi-сети используют технологию MIMO, которая обеспечивает передачу данных между многоантенными передатчиками и приемниками. Однако для работы этой технологии устройства периодически передают информацию о состоянии беспроводного канала, включая данные о влиянии окружающей среды на сигнал. Эти сообщения могут занимать значительный объем и снижать производительность сети.

Разработанный российскими учеными метод сжатия информации основан на передаче различий между измерениями состояния канала, а не самих измерений. Этот подход позволяет дополнительно сжимать данные с помощью простых алгоритмов кодирования. В ходе экспериментов исследователи доказали, что новая технология уменьшает объем информации о состоянии канала связи в два раза без потерь качества.

Помимо высокой эффективности, новый алгоритм удобен для внедрения в стандартные Wi-Fi-сети и устройства. Это делает его перспективным решением для многопользовательских сетей, где требуется быстрая передача больших объемов данных.