Российские ученые разработали алгоритм для защиты цифровых изображений

Разработанный алгоритм использует систему машинного обучения на основе градиентного спуска для пиксельного анализа структуры изображения. Каждый блок изображения размером 8 на 8 пикселей модифицируется таким образом, чтобы сохранить невидимость для человеческого глаза, но быть заметным для специально разработанного программного обеспечения, отметили в пресс-службе.

Исследователи подчеркивают, что новая технология может быть применена не только к изображениям, но и к другим типам цифрового контента, что позволит значительно усилить защиту авторских прав и обеспечить безопасность цифровых данных в интернете.