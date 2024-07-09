Российские ученые разработали алгоритм для защиты цифровых изображений

Опубликовано 09 июля 2024, 16:56
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Российские ученые разработали алгоритм для защиты цифровых изображенийС помощью цифровых водяных знаков
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм для встраивания невидимых для глаз цифровых водяных знаков в фотографии и рисунки. Новая технология обеспечивает высокую устойчивость к попыткам удаления или изменения контента, сохраняя при этом минимальные искажения изображения.
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Разработанный алгоритм использует систему машинного обучения на основе градиентного спуска для пиксельного анализа структуры изображения. Каждый блок изображения размером 8 на 8 пикселей модифицируется таким образом, чтобы сохранить невидимость для человеческого глаза, но быть заметным для специально разработанного программного обеспечения, отметили в пресс-службе.
Исследователи подчеркивают, что новая технология может быть применена не только к изображениям, но и к другим типам цифрового контента, что позволит значительно усилить защиту авторских прав и обеспечить безопасность цифровых данных в интернете.