Российские ученые разработали бетон из кофейной гущи

Каждый год в мире производится около семи миллионов тонн кофе, при этом образуется около 14 миллионов тонн отходов кофейной промышленности. Учёные ДГТУ совместно с коллегами из Турции, Азербайджана и Ливана нашли способ использовать эти отходы в строительстве. Кофейную гущу нагревают до 400 °C, чтобы превратить её в пористый углеродистый материал — биоуголь. Этот биоуголь заменяет часть цемента при производстве бетона, улучшая его физические и механические свойства.

В результате, бетон с добавлением биоугля обладает высокой прочностью, однородной структурой и может быть использован в строительстве жилых и социальных объектов. Оптимальная дозировка биоугля составляет около четырех процентов от общего состава бетона.

Учёные планируют продолжить исследования, чтобы проверить долговечность этого бетона, включая его морозостойкость и водонепроницаемость. Разработка может стать полезной не только в России, но и в странах, активно производящих кофе, таких как Бразилия, Вьетнам и Колумбия.