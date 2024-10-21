Российские ученые разработали безопасные красители для маркировки раковых клеток

Один из разработчиков, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Тимофей Чмовж рассказал, что краситель, синтезированный специалистами, стабильно фосфоресцирует в области от 900 до 1100 нанометров. Это позволяет медикам эффективно подсвечивать раковые клетки для последующей терапии. В качестве ключевого элемента молекулы ученые впервые использовали 1,2,5-селенодиазоло[3,4-d]пиридазин, что стало важным шагом в повышении безопасности лечения.

Испытания на клетках инфузории туфельки подтвердили отсутствие вредного воздействия на клетки. Это делает новый краситель перспективным для применения в онкологии, где минимальная токсичность препаратов играет ключевую роль в снижении нагрузки на организм пациента.