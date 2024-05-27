Российские ученые разработали безопасный порошок для медицинских имплантов

Опубликовано 27 мая 2024, 19:59
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Российские ученые разработали безопасный порошок для медицинских имплантовИз биомедицинского сплава
В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод получения безвредного порошка из биомедицинского сплава для создания медицинских имплантатов. Этот сплав обладает биосовместимостью и он не является токсичным для организма.
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Метод, основанный на ультразвуковой атомизации, впервые применен в России для получения порошка из высокоэнтропийного сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4. Ученые достигли идеальной формы и размера частиц, что обеспечивает высокую точность и минимальную усадку при создании имплантатов методом селективного лазерного плавления.
Научные исследования проводились на базе лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ БелГУ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Ученые ведут переговоры с потенциальными партнерами для внедрения разработки в медицинскую практику.