Российские ученые разработали безопасный порошок для медицинских имплантов

Метод, основанный на ультразвуковой атомизации, впервые применен в России для получения порошка из высокоэнтропийного сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4. Ученые достигли идеальной формы и размера частиц, что обеспечивает высокую точность и минимальную усадку при создании имплантатов методом селективного лазерного плавления.

Научные исследования проводились на базе лаборатории объемных наноструктурных материалов НИУ БелГУ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Ученые ведут переговоры с потенциальными партнерами для внедрения разработки в медицинскую практику.