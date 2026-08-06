Российские ученые разработали более экологичный полимер для пищевых пленок

Опубликовано 06 августа 2026, 17:101 мин.
Российские ученые разработали более экологичный полимер для пищевых пленокПроизводство материала планируют запустить в Пскове
В Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза создали полимерный материал для пищевых пленок на основе полиэтилентерефталата. Разработка не пропускает кислород и предназначена для упаковки продуктов с увеличенным сроком хранения.
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По словам проректора по научно-исследовательской работе, член-корреспондента РАН Светланы Хашировой, материал разработан в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ по заказу группы компаний «Титан». При создании полимера исследователи заменили используемые в производстве сурьмяные катализаторы на титановые аналоги, которые считаются более безопасными и позволяют сократить время синтеза в два раза.
По данным университета, новая упаковка должна помочь уменьшить использование консервантов и исключить токсичные компоненты из состава пленки. Крупное производство материала планируют организовать в Пскове.