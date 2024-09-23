Российские ученые разработали чип для сверхточного анализа газов в воздухе

Чип, размером всего 9 на 10 мм, создан на основе лазерно-модифицированного оксида олова и способен выявлять 1 молекулу газа на 10 миллионов частиц воздуха. Такие показатели значительно превышают возможности человеческого обоняния и приближаются к чувствительности обонятельной системы животных, добавили в пресс-службе.

Устройство найдет широкое применение в химической и пищевой промышленности, позволяя контролировать объем газовых выбросов. Также чип будет использоваться для мониторинга качества воздуха в городах и на производственных объектах, где необходим постоянный контроль за вредными веществами в атмосфере и других газах.