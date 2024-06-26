Российские ученые разработали дегидратор для пробиотических препаратов

Как отмечает заведующий кафедрой «Автоматизация производственных процессов» ДГТУ Александр Лукьянов, разработанный дегидратор оснащен микропроцессорной системой управления, которая позволяет эффективно сушить пробиотики, исключая риск аллергических реакций у персонала. Это особенно актуально в условиях дефицита пробиотических препаратов на российском рынке, вызванного уходом из страны популярных средств, таких как «Фортифлора».

Пробиотики представляют собой споры микроорганизмов, которые в организме обеспечивают правильную микробиологическую среду. Точный контроль температуры и влажности важен для правильного высушивания микроорганизмов, что повышает их всхожесть в организме человека.