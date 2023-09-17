Российские ученые разработали экспресс-тест для оценки риска развития рака

Тест оценивает риск метастазирования опухоли, по времени он проводит около трех часов, что быстрее классических методов исследований.

За основу взяли светящиеся частицы размером 200 нанометров, они поглощаются клетками злокачественной опухоли, но остаются нетронутыми здоровыми клетками. Данный метод дает возможность узнать скорость появления метастазов и вовремя назначить противоопухолевую терапию.

Чтобы провести экспресс-тест, врачи берут образцы опухолевой ткани и клетки помещают с светящимися наночастицами, дальше материал подсвечивают и делают изображение. Программа ее анализирует и выдает диагноз.

Эффективность теста доказана наблюдением на лабораторных клеточных культурах. В ближайшее время ученые намерены провести исследования на образцов опухолевых тканей людей. Уже заключено соглашение с российскими научно-исследовательскими организациями.

Также ученые добавили, что в дальнейшем планируется использовать искусственный интеллект, когда будет достаточная база статистических данных.