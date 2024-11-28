Российские ученые разработали формы для восстановления хрящевой ткани

Сфероиды — это миниатюрные трехмерные клеточные образования, которые внедряются в поврежденный участок хряща. Они выделяют биологически активные вещества, стимулирующие рост новых клеток хряща и их преобразование в здоровую ткань. Это помогает ускорить процесс заживления и значительно улучшает результаты операций.

Для создания молдов ученые использовали технологии 3D-моделирования и 3D-печати. Основным материалом стал двухкомпонентный литьевой силикон. Разработчики создали формы не только для стандартных сосудов, но и для многолуночных планшетов и специальных чашек, которые применяются в микроскопии. Это позволяет проводить точные тесты для индивидуальных пациентов и масштабировать производство сфероидов, отметили в пресс-службе.