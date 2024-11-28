Российские ученые разработали формы для восстановления хрящевой ткани

Опубликовано 28 ноября 2024, 17:391 мин.
Российские ученые разработали формы для восстановления хрящевой тканиТехнология поможет ускорить регенерацию после операций
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Института физики металлов Уральского отделения РАН разработали специальные формы (молды) для создания трехмерных клеточных структур — сфероидов. Эти структуры используются в медицине для восстановления хрящевой ткани после операций, например, замены коленного сустава.
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Сфероиды — это миниатюрные трехмерные клеточные образования, которые внедряются в поврежденный участок хряща. Они выделяют биологически активные вещества, стимулирующие рост новых клеток хряща и их преобразование в здоровую ткань. Это помогает ускорить процесс заживления и значительно улучшает результаты операций.
Для создания молдов ученые использовали технологии 3D-моделирования и 3D-печати. Основным материалом стал двухкомпонентный литьевой силикон. Разработчики создали формы не только для стандартных сосудов, но и для многолуночных планшетов и специальных чашек, которые применяются в микроскопии. Это позволяет проводить точные тесты для индивидуальных пациентов и масштабировать производство сфероидов, отметили в пресс-службе.