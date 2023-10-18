Российские ученые разработали гибридный мусоровоз

В пресс службе отметили, что эта технология обеспечивает бесшумное передвижение в городах и помогает уменьшить выброс вредных газов в атмосферу.

Главное отличие мусоровоза состоит в его гибридности. Он спроектирован так, чтобы внутри городской черты он мог передвигаться тихо, работая на электрической тяге, а для быстрого перемещения между населенными пунктами мог использовать двигатель внутреннего сгорания.