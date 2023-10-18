Российские ученые разработали гибридный мусоровоз

Российские ученые разработали гибридный мусоровозОн сможет в городе передвигаться бесшумно
Научные специалисты из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили инновационную разработку — гибридный мусоровоз, способный работать как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
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В пресс службе отметили, что эта технология обеспечивает бесшумное передвижение в городах и помогает уменьшить выброс вредных газов в атмосферу.
Главное отличие мусоровоза состоит в его гибридности. Он спроектирован так, чтобы внутри городской черты он мог передвигаться тихо, работая на электрической тяге, а для быстрого перемещения между населенными пунктами мог использовать двигатель внутреннего сгорания.
Максимальная скорость нашей машины — до 90 километров в час, она достигается при использовании обычного двигателя. Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 километров в час, в большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам.
Этот гибридный мусоровоз построен на базе автомобиля "Урал" и полностью разработан в России. Ожидается, что он будет способен преодолевать более длинные расстояния на электрической тяге, чем существующие аналоги в стране. Это достигается за счет уникального накопителя заряда с высокой емкостью, разработанного совместно с предприятиями-партнерами.