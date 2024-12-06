Российские ученые разработали ИИ для выявления фальшивых научных текстов

Обе системы, AIpom и Papilusion, предназначены для обнаружения сгенерированных вставок в научных текстах. AIpom использует комбинацию декодера и энкодера, что повышает точность распознавания, а Papilusion работает с одним типом модели — энкодером. Система Papilusion подходит для выявления исправлений, выполненных с помощью синонимов или кратких пересказов, генерируемых ИИ.

Проект был разработан группой под руководством стажера НИУ ВШЭ Александра Ширнина, который отметил, что задачи выявления сгенерированных текстов становятся все более актуальными, так как нейросети часто используются для написания не только студенческих работ, но и научных публикаций, иногда попадающих в рецензируемые журналы.